Futbolcular karantinaya girecek

01 Mayıs 2020 Cuma, 10:03

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından birçok yabancı futbolcu izin alarak ülkesine gitmişti. Beşiktaş'tan Boateng, Ljajic, N'Koudou ve Ruiz ülkelerinde ailesiyle birlikte. Galatasaray ve Fenerbahçe'den şu an yurtdışında futbolcu bulunmazken Galatasaray'ın 2 kondisyoneri İtalya'da karantinada.

Durum bu haldeyken liglerin haziranda oynatılma ihtimalinin güçlenmesiyle kulüpler, futbolcularını çağırmaya başladı.Pandemi önlemleri gereği yurtdışından gelen futbolcular Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina yurtlarında 14 gün geçirmek zorunda kalıyor. Kulüpler Birliği ve TFF arasında ülkelerinden dönecek tüm futbolcuların Riva'da bulunan tesislerde karantinaya alınması konusu görüşülüyor.

Böylece futbolcular Riva'daki tesislerde antrenman yaparak fit hale gelme imkânı bulacak. Tesisler sürekli dezenfekte edilerek futbolcuların sağlıklı kalması sağlanacak.