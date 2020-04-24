Futbolda kritik gün
Cumhuriyet’in haberleri ses getirdi, Bakan, TFF ve kulüplerle görüşecek.
Cumhuriyet’in koronavirüs salgını sonrası duran Süper Lig’in geleceğiyle ilgili 2 gündür spor sayfalarına taşıdığı özel röportaj ve haberler futbol gündemini belirledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, salgının seyrine göre kalan lig maçlarının Antalya’da izole bir ortamda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmak şartıyla yapılabilmesine sıcak bakılabileceğini belirtmişti.
UEFA BELİRLEYİCİ OLDU
Cumhuriyet dün de Türkiye Futbol Federasyonu’nun atacağı adımları yazmıştı. TFF yönetimi, UEFA toplantısının belirleyici rol oynayacağını, çıkacak karar ışığında Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ligin geleceğiyle ilgili görüşeceklerini gazetemize belirtmişti.
ÖNEMLİ KARARLAR YOLDA
Haberlerimizin ışığında dün ilk adımlar atıldı. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 18 Süper Lig kulübünün başkanlarıyla bugün saat 14.00’te videokonferans yöntemiyle görüşecek. Dev zirvede, TFF’nin haziran ayında başlatmayı öngördüğü maçlar hakkında hazırlanan 10 farklı senaryo masaya yatırılıp bazı kararlar alınacak. TFF yönetimi önümüzdeki günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmeyi planlıyor.
UEFA: BİTİRİN
UEFA, kendisine üye ülkelerin federasyonlarıyla dün yaptığı videokonferans toplantısında yerel liglerin tamamlanmasını ısrarla tavsiye etti. UEFA, liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi. UEFA, liglerin tamamlanmaması durumunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımlar için kulüp katsayısı yerine sportif performans kriterini kullanacak. Buna göre yerel federasyonlar, Avrupa’ya katılacak takımları mevcut puan durumuna göre belirleyebilecek. Haziranda liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs’ta açıklaması şartıyla, Play-Off oynatması talep edildi.
İŞTE TESCİL ŞARTLARI
UEFA’nın tamamlanamayan liglerin tescil edilmesi için şartları ise şunlar: yerel yetkililerin, sezonun belli bir tarihe kadar (ağustos) bitirilemeyeceğine karar vermesi, ekonomik sorunların, sezonu bitirmek için başa çıkılamaz noktaya gelmesi. Ayrıca UEFA, Covid-19 salgınının oluşturduğu ekonomik problemler nedeniyle, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve Uluslar Ligi’ne oyuncu gönderen 676 kulübe toplam 70.4 milyon Avro ödeme yapacağını açıkladı.
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