Galatasaray’ı üzen Lemina gelişmesi
Lemina’nın kulübü, ünlü oyuncusunu geri çağıracak.
Galatasaray’ın sezon başında kiraladığı ve takımın belkemiği haline gelen Mario Lemina için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Oyuncunun bonservisine sahip olan Southampton, kiralık tekliflere sıcak bakmayacak.
İngiliz kulübünün koronavirüs salgını nedeniyle eldeki isimlerle devam etme kararı aldığı ve Lemina’nın da sezon planlamasında yer alacağı öğrenildi. İngiliz ekibi satışa ise sıcak bakıyor. Lemina’nın tahmini bonservis bedeli 20 milyon Avro. Galatasaray şartlar elverirse Lemina ile yola devam etmek istiyordu.
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