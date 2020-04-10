Galatasaray’ı üzen Lemina gelişmesi

10 Nisan 2020 Cuma, 09:39

Galatasaray’ın sezon başında kiraladığı ve takımın belkemiği haline gelen Mario Lemina için sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncunun bonservisine sahip olan Southampton, kiralık tekliflere sıcak bakmayacak.

İngiliz kulübünün koronavirüs salgını nedeniyle eldeki isimlerle devam etme kararı aldığı ve Lemina’nın da sezon planlamasında yer alacağı öğrenildi. İngiliz ekibi satışa ise sıcak bakıyor. Lemina’nın tahmini bonservis bedeli 20 milyon Avro. Galatasaray şartlar elverirse Lemina ile yola devam etmek istiyordu.