1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı’nca açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 85. dönem Konya kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1998 yılında yurtdışı eğitimi kapsamında 8 ay süreyle İngiltere’de bulundu. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu.

Sırasıyla; Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı, 27. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın özel kalem müdürlüğü ve başkan başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayarak aynı yıl Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ve İktisat Fakültesi’ni bitirdi.

“İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa sekseninde de olsa yaşlıdır” felsefesini benimseyen Bakan Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2018-2023 yılları arasında Çorum valisi olarak, 2023- 2026 yılları arasında Erzurum valisi olarak görev yapmıştır.

10 Şubat 2026 tarih ve 2026/51 sayılı cumhurbaşkanı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Bakan Çiftçi, 11 Şubat 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine başlamıştır.

Bakan Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.

***

25 Nisan 2026 tarihli Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Kulübü’nün başkanı Sadettin Saran, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etmiş; birlikte çekilen bir fotoğrafta poz vermişler. Saran, bakana imzalı bir FB forması hediye etmiş. İkilinin arkasındaki duvarda Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit’in fotoğrafları var. Cumhuriyetsever Fenerbahçeliler bu görüntüye ne derler bilemem ama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 5 Nisan 2026 günü Kırşehir’de yaptığı bir konuşmada AKP genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ı Sultan 2. Abdülhamit’e benzetmiş ve “Geçmişte Abdülhamit Han neyse bugün de cumhurbaşkanımız aynı şey. 100 yılda bir gelen bir lider. Elimizden geldiği kadar onun daha güçlü şekilde başımızda olması gerekiyor” demiş.

Bakan Mustafa Çiftçi, sayın cumhurbaşkanını övmek istemiş ama aslında tam tersini yapıyor. Abdülhamit Han “Kızıl Sultan” (Le Sultan Rouge) lakabıyla ünlüdür. Bu sıfat, özellikle Avrupa basınında, Ermeni isyanlarını ve muhalif hareketleri sert yöntemlerle bastırması, istibdat yönetimi uygulaması nedeniyle kullanılan lakaptır. Batılılar tarafından “Kanlı Sultan” olarak da anılan Abdülhamit, dönemin aydınları ve özellikle Fransız yazar Albert Vandal tarafından bu sıfatla anılmıştır.

Bu sıfatı es geçelim ama Abdülhamit saltanatı döneminde, 1878-1908 yılları arasında Osmanlı Devleti; Mısır, Sudan, Habeşistan, Tunus, Karadağ, Kıbrıs, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Kars ve Ardahan’ı kaybetmiştir. Ama İçişleri Bakanı Çiftçi, anlaşılan bu tarih gerçeğini bilmiyor ki R.T. Erdoğan’ı övmek (!) için Abdülhamit Han’a benzetmekte.

2. Abdülhamit dönemi (1876-1909), Osmanlı Devleti’nin 33 yıl süren, meşrutiyetin ilanıyla başlayıp yoğun dış baskılar, toprak kayıpları (yaklaşık 1.6 milyon kilometrekare) ve büyük modernleşme hamleleriyle geçen “istibdat” ve “denge politikası” dönemidir. 93 Harbi sonrası meclisi kapatarak mutlakıyet yönetimine dönen sultan; eğitim, demiryolu ve merkeziyetçi bürokrasiye ağırlık vermiştir.

2. Abdülhamit ile R.T. Erdoğan’ın ortak özellikleri: İslamcılık (Panislamizm)

Sonu: 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ve 1909’daki 31 Mart Vakası sonrası tahttan indirilerek Selanik’e sürgüne gönderildi.

***

Fırsat çıkmışken canımı sıkan bir durumdan söz edeceğim. “Tarihte Türk devletleri” diye soralım ve alacağımız yanıtı yazalım: Neredeyse tamamının adı devleti kuran ailenin, etnik topluluğun ya da kişinin adı: Osmanlı Devleti, Selçuklular, Karamanoğulları ve benzerleri. Avrupa’da böyle bir gelenek yok: AvusturyaMacaristan İmpatatorluğu, Fransa Krallığı, İngiltere Krallığı; İsveç, Norveç, Danimarka Krallığı, İspanya ve Portekiz krallıkları. Bütün bu devletleri soylu aileler kurdular ama devletin adı kuruldukları toprakların adı. Osmanlı ailesi sahip olduğu topraklara “mülküm” diyordu. AKP de Türkiye topraklarını “mülk” olarak görüyor. Oysa devletin topraklarının sahibi halktır. Tarihçilerin bu durumu incelememesi, irdelememesi çok şaşırtıcı. Halk yoksa devlet sözde devlettir ve demokratik yönetim tam anlamıyla bir hayaldir. Bunları bir tarihçi değil bir edebiyat adamı yazıyor. Çok ayıplı bir durum. 2. Abdülhamit=R.T. Erdoğan’mış... R.T. Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi görevden alması gerekir amma...