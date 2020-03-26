Garanti BBVA'dan sağlık çalışanlarına destek

26 Mart 2020 Perşembe, 13:20

Garanti BBVA, Koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışanları ve müşterileri için uyguladığı önlemlerin yanında, ülke çapında verilen amansız mücadeleye de destek olmak amacıyla çok önemli bir adım attı.

Garanti BBVA, salgınla mücadelenin en yoğun şekilde sürdürüldüğü devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat eksiklerini karşılamak amacıyla, 10 milyon TL tutarında bir fon ayırdı. Bu fonla hastalığın tedavi sürecinde kritik öneme sahip teknik teçhizatla, özellikle doktorlar ve sağlık çalışanlarının çok fazla miktarda ihtiyaç duyduğu maske, siperlik, eldiven, koruyucu tulum, bone, su geçirmez önlük ve ayaklık gibi malzemelerin acil şekilde karşılanması hedefleniyor.

DAYANIŞMA SÜRECEK

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Tüm dünyayla birlikte Türkiye olarak olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Çalışanlarımız ve toplumun sağlığı açısından aldığımız önlemlerin yanında ekonomik anlamda açıkladığımız desteklerle bu sürece elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak çok daha önemlisi, son derece tehlikeli bu salgına karşı ülkece verdiğimiz savaşa dayanışma içinde destek olabilmek. Vaka sayısının arttığı bu dönemde Devletimiz tüm imkânlarıyla seferber olmuşken, hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarının çok hızlı büyüyen ihtiyaçları karşısında bizim de destek vermemiz, elimizi taşın altına koymamız son derece önemli. Bizlerin vatandaş ve özel sektör olarak, tek bir ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor. Bu amaçla, bu savaşta en ön cephede yer alan hastanelerimizin, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın görevlerini herhangi bir eksiklik hissetmeden rahatlıkla icra etmelerini sağlaması için bir adım attık ve ihtiyaç duydukları malzemelerin tedarikine destek olmak istedik. Bize göre bu adımımız şu an için denizde bir kum tanesi, ancak inanıyoruz ki bunun devamı gelecek ve diğer kurumlarımız da aynı dayanışma ruhuyla hareket edecek” dedi.