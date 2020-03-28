Gebze'de iş cinayeti: Pres makinesine sıkışan mülteci işçi yaşamını yitirdi
Kocaeli Gebze'de bulunan bir sac fabrikasında çalışan Batırcan İbrahimov adlı mülteci işçi, pres makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi.
Olay, Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan bir sac fabrikasında meydana geldi. Batırcan İbrahimov, çalıştığı pres makinesine başının sıkışması sonucu ağır yaralandı.
Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan işçiyi hastaneye kaldırdı. İbrahimov yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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