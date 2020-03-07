"Geleceğe Dönüş" yıldızları yıllar sonra yeniden buluştu

07 Mart 2020 Cumartesi, 17:07

İkonik bilim-kurgu serisi Back to the Future’ın unutulmaz yıldızları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox önceki günlerde bir davette buluştu. Parkinson hastalığının araştırılması için kurulan Michael J. Fox Foundation’ın bir poker etkinliğinde buluşan ikilinin 35 yıl sonra tekrar bir araya gelmesi görenleri duygulandırdı. Efsanevi oyuncular, Instagram hesaplarından ayrı ayrı iki fotoğraf paylaştı. İki fotoğraf da kısa süre içinde takipçileri tarafından duygusal mesajlara boğuldu.

Michael J. Fox Foundation, 2000 yılında, nörolojik bir hastalık olan ve hareket kısıtlanması, denge problemleri yaratan parkinson hastalığını araştırmak için kuruldu. J. Fox, 1991 yılında kendisine parkinson teşhisi konulduktan sonra derneği kurmuş ve eski rol arkadaşı Lloyd, bu derneğin birçok gecesinde desteğini esirgemedi.

80'LERİN FENOMEN İKİLİSİ

Geleceğe Dönüş serisinin ilki, 1985 yılında en yüksek hasılatlı film olarak dünya çapında bir fenomen haline geldi. Geleceğe Dönüş'te, bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu ediliyor. Filmin başarısının ardından 1989 ve 1990 yıllarında iki devam filmi gösterime girdi. Ayrıca animasyon serisi hazırlandı ve tema parkı açıldı. Geleceğe Dönüş, 2007 yılında ABD Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasında seçildi ve filmin ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verildi.