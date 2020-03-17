Gelir vergisine koronavirüs düzenlemesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir vergisine koronavirüs düzenlemesi yaptı. Ödeme süreleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- İşte koronavirüs çantasında olması gerekenler
- Karantinadaki hacılar ile polis arasında arbede çıktı!
- Ahmet Çakar'dan skandal koronavirüs açıklaması!
- Dikkat! Uzmanından koronavirüs uyarısı
- Uyarıları dinlemediler: Koronavirüsten korkmuyoruz!
- El yıkamak tek çözüm değil! Peki başka ne yapılmalı?
- Koronavirüs için önlem almıştı! Canlı yayında bayıldı
- Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını duyurdu
- Kaza anı kamerada: Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı!
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş