Gelir vergisine koronavirüs düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir vergisine koronavirüs düzenlemesi yaptı. Ödeme süreleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

AA
17 Mart 2020 Salı, 12:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.


Ayrıntılar geliyor...


Video Haberler