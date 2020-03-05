George Soros'tan İdlib yorumu: Avrupa, Putin'in savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında durmalı
Macaristan asıllı Amerikalı milyarder George Soros, Financial Times için kaleme aldığı yazıda, "Avrupa'nın Rusya lideri Putin'in savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında durması gerektiğini" söyledi.
Aynı zamanda Açık Toplum Vakfı'nın başkanı olan Soros, Rusya'nın Eylül 2015'te başlattığı Suriye müdahalesiyle sadece "en sadık Arap müttefiki" diye tanımladığı Beşar Esad'ı ayakta tutmayı değil, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana yitirdiği bölgesel ve küresel nüfuzu yeinden ele geçirmeye çalıştığını" söylüyor.
"6 milyon Suriyeli'nin mülteci durumuna düşmesi, Rus liderin Suriye stratejisinin bir yan ürünü değil, amaçlarından biri" olduğunu savunan Soros, "Esad'ın Joseph Stalin'den sonra dünyanın gördüğü en barbar lider olduğunu" iddia ediyor.
'SİVİLLER İÇİN ASKERİ GÜCÜ SADECE TÜRKİYE KULLANDI'
Rusya'nın sağladığı hava desteğiyle Suriye hükümetinin işlediğini iddia ettiği savaş suçlarını sıralayan Soros daha sonra, "Esad ve Rus müttefikleri tarafından İdlib'de sıkıştırılan sivilleri savunmak için askeri güç kullanan tek ülkenin Türkiye olduğunu" ifade ediyor.
George Soros ayrıca, "Moskova'nın oynadığı rolü reddetmesine karşın, Rus uçaklarının bombardımanı sonucu 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini" belirtiyor.
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