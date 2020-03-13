Göçmenlerin hayatını değiştiren imece

13 Mart 2020 Cuma, 08:35

Çeşme ilçesinde 5 yıl önce üniversite öğrencileri tarafından insanlara, hayvanlara ve çevreye yararlı olmak için kurulan, daha sonra da göçmen sorununa el atan İmece İnisiyatifiDerneği, göçmenlerin umut kapısı oldu.Dernek tarafından kurulan köyde, özellikle kadın göçmenlere mesleki eğitimler veriliyor.Çocuklar da oyunlar oynayarak,resimyaparak savaşın izlerini üzerinden atmaya çalışıyorlar.

GÖÇMENLERE EL UZATTILAR

Ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce göçmeninmağdur olduğunu düşünen İmece Derneği, Çeşme’de bir arazi kiraladı. Hızla büyüyen gönüllü oluşumderneği, sosyal medya üzerinden çağrılar yapıp gönüllü sayısını artırarak yardım kampanyalarını büyüttü. “İmece” usulü gıda yardımlarının yanısıra, göçmenlerin giyinme ve barınma gibi ihtiyaçlarını da karşıladı. Sokakta yaşayan göçmenlere kumanyalar hazırladı. İmece Köyü adını verdiği arazide, sosyal alanlar, barınma yerleri, oyun alanları kurdu. Eğitim atölyelerinin bulunduğu köyde göçmenler, tarım ve hayvancılık yapmaya başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlarla 100 binin üzerinde göçmene dokunularak onların ihtiyaçları karşılandı. Torbalı ve Çeşme ilçelerinde çocuklar için çadır okullar kurularak, eğitim alınmaları sağlandı.

ÜRETİM YAPIYORLAR

İmece İnisiyatifi Derneği, sosyal yardımlar yanısıra, mülteci kadınların meslek edinebilmeleri için proje geliştirdi. İlk olarakmum, sabun ve çanta yapımı eğitimleri alan kadınlar, daha sonra güneş enerjisiile çalışan ürünler yapmaya başladı. “Barefoot College” ile yapılan işbirliği ile güneş enerjisi alanında eğitim alan eğitmenler, köyde yaşayan kadınlara güneş enerjisi sistemi üretme ve kurma eğitimleri verdi. “Güneş Çağı Projesi”yle aylar sonra üretime başlayan 175 göçmen kadın, güneş enerjisiyle çalışan taşınabilir enerji ürünleri yaptı ve üretime geçerek internet üzerinden satışa çıkardı.

Dernek Başkanı Ali Güray Yalvaçlı, “350’ye yakın gönüllümüz sayesinde 100 bini aşkın göçmene yardımettik.Hedefimiz daha daha fazla insana yardımcı olmak” dedi. Yalvaçlı, “Kadınlara güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme konusunda eğitimler veriyoruz.Şu ana kadar 175 kadın bizden eğitimaldı. Kadınların yanısıra 420 çocuğu misafir ettik. Onlara da okuma yazma başta olmak üzere birçok eğitim verdik. Kadınlar burada solor power üretiyorlar. İnternet üzerinden satacağımız ürünlersayesinde hemmeslek ediniyorlar, hemde para kazanıyorlar.El aletlerini ve elektrik sistemlerini öğrenerek becerisahibi oluyorlar” diye konuştu. Yalvaçlı, eğitimçalışmalarını birçok ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlattı. Dernek Başkan Yardımcısı Bilgenur Karataş, “Geçişlersırasında insanların şarjı olmadığıiçin denizdemahsur kaldılar ve ölenler oldu.Bizdemağdur olmamaları için projeyi uyguladık. 1 yıliçerisinde geliştirildi. Eğitimalan göçmen kadınlar üretimyapmaya başladı. Satılacak olan powerler onlara kazanç sağlayacak. Burada eğitimalan kadınlar, ekonomik özgürlüklerini elinde tutacaklar” dedi.