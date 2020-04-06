‘Göçmenlerle yayılmış salgın hastalık yok’

06 Nisan 2020 Pazartesi, 02:00

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Necla Tülek, “Göçmenler aracalığıyla gelip topluma yayılmış, salgın yapan bir örnek yok kesinlikle. Ama bazı bulaşıcı hastalıklar, göçmenler arasında daha çok yayılabiliyor” dedi.

Pandemi (salgın) boyutundaki koronavirüsün (Covid-19) dünyadan sonra Türkiye’de ilk vakasının görülmesinin ardından, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı profesör doktor Necla Tülek ile düzensiz göçmenlerde ortaya çıkabilecek hastalık risklerini konuştuk.

Göçmenler aracılığıyla topluma yayılan ve salgın yapan bir hastalık örneğinin olmadığına dikkat çeken Prof. Tülek, “Göçmenlerde hastalık riski yok, dünyada örneği yok. Göçmenler aracalığıyla gelip topluma yayılmış, salgın yapan bir örnek yok kesinlikle. Ama bazı bulaşıcı hastalıklar, göçmenler arasında daha çok yayılabiliyor. Yani göçmenin kendisine risk oluşturuyor” dedi. Göçmenlerin daha kapalı toplum şeklinde yaşadıklarını anlatan Tülek, asıl sorunun sınırlara giden ve geri gelenler açısından olduğunu söyledi.

Bir hastalığın toplumda artmasının yani hastalık yükünün artmasının virüsün de artması anlamına geleceğini kaydeden Tülek, “Göçmen çocukları yeterince aşılamazsak, örneğin kızamık çok yayılırsa, o zaman toplumun diğer kesimlerine de yayılır. Bu gözle bakmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. “Koronavirüste bağışıklık sistemimizin güçlü olması önemli. Düzensiz göçmenlerin bağışıklığı hakkında ne düşünüyorsunuz” sorumuza Prof. Tülek, şu yanıtı verdi:

“Dünyadaki bütün göçlerde izlenen bir tablo olarak, göç edenler genelde hareket edebilen, geldiği topluma göre daha sağlıklı olan kişiler ki çıkıp gelebiliyorlar. Bulunduğu topluma göre bunlar daha sağlıklı, daha dirençli insanlar. İlk geldiklerinde iyi durumda oluyorlar. Buna terminolojide ‘Sağlıklı Göçmen Etkisi’ deniyor. Beslenme bozukluğu oluyor, daha kalabalık ortamda yaşıyorlar, iş sorunu oluyor, ekonomik sorunları oluyor. Bütün bunlar olunca bağışıklık sistemi zarar görüyor. Bağışıklık, düzenli beslenme ile de ilgili bir şey. Dolayısıyla eğer onların arasında yayılırsa, daha çok ve daha hızlı yayılır. Yani ilk geldiklerinde bulaşıcı hastalıkları görmüyoruz. Asıl sorunları travmalar, yolda yaşadıkları sorunlar. ”

Olası salgın hastalıklarda sınır kontrollerinin önemine dikkat çeken Prof. Tülek “Bu olayı yalnızca göçmenler olarak değil de sınırların kontrolü olarak görmemiz gerekiyor. Bu göçmen de olabilir, iş için giden gelen olabilir. Sınırlar iyi kontrol edilmeli. Yani gelenler iyi sorgulanmalı. Gerekirse karantinaya alınmalı” dedi.