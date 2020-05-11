Gökçek paylaşımı için soruşturma başlatılan hakim konuştu: Cenazeyi gömdürmeyiz, yakarız diyen grubun saldırısı

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:08

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlattı. Soruşturmanın başlatılmasının ardından ulaştığımız hâkim Ayşe Sarısu Pehlivan "Yaşam hakkı benim için çok önemli anayasal bir hak. Kim olursa olsun, bunları onaylamadığıma ve ölüm oruçlarından vazgeçilmesi gerektiğine dair çağrım da var. Ben neticede bir insanım, benim de duygularım var" dedi.

Hakim Pehlivan, 7 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Ölüm adın kalleş olsun" ifadelerini kullanmıştı.

"HSK, 'NİYE İNSANİ BİR PAYLAŞIM YAPTIN?' MI DİYECEK"

Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma hakkında şöyle konuştu:

"İbrahim Gökçek yaşatılmalı" şeklinde mesajlarım var. Sonrasında da ölümü üzerine üzüldüğümü belirttiğim bir tweetim var. DHKP-C ile bağlantıyı kuranların, Kayseri'deki o cenaze ile ilgili 'gömdürmeyiz yakarız' diyen grubun Twitter'da bir saldırına uğradım ben. Beni linç etmeye kalktılar. HSK de muhtemelen bunları ciddiye aldı ve soruşturma başlattı. HSK'nin artık ne durumda olduğunu siz sorgulayın. Son derece insani olan bir paylaşım üzerinden böyle bir incelemeye gidildi.

(Pehlivan'ın yine Gökçek hakkındaki bir paylaşımı)

Ölümün her türlüsü acıdır. İnsan kedisini köpeğini kaybettiği zaman bile bu duyguyu hissetmez mi? İbrahim Gökçek'in DHKP-C üyesi olduğunu kabul eden bir grup var. Gökçek'in kesinleşmiş bir cezası yok. Ama masumiyet karinesine aykırı o kadar laf söyleyen insan var ki. Durum böyleyken beni linç edip yolunu açtılar ve HSK de bir soruşturma başlattı.

HSK sonuç olarak ne yapacak bilmiyorum; yanlıştan dönecek mi, neyle suçlayacak beni göreceğiz. 'Niye bir insani paylaşım yaptın' mı diyecek bilmiyorum. Savunmam istendiğinde göreceğiz."

"DHKP-C'Yİ ÖVMEKLE SUÇLANMAK SON DERECE ÜZÜCÜ"

Sosyal medyada kendisine yönelik bir linç kampanyası başlatıldığını ifade eden Pehlivan, "Biliyorsunuz Ak-tolleri var internette. Önce bir linç kampanyası başlatılıyor. Bu troller buna zemin hazırlıyor. Sonra yandaş olarak tabir edebileceğimiz gazeteler üzerine gidiyor ve sonrasında HSK de devamını getiriyor. Sistem böyle işliyor.

Ben Yargıçlar Sendikası Başkanıyım Bu tamamen kirli bir propagandadır. Zaten yargı adına bağımsız söz söyleyen tek sivil toplum örgütüyüz. Bizi susturmak için böyle bir şey yaptılar. Umarım HSK yanlışından döner. Çünkü ben mesleğini hakkıyla yapan, yıllardır yargı bağımsızlığı için mücadele eden bir insanım. Taraf tutmakla, DHKP-C'yi övmekle suçlanmak son derece üzücü." dedi.



