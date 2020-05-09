Gonca Vuslateri’nin ilk teklisi çıktı: ‘Hep Bi’Şey Eksik’

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:47

Oyunculuktan sonra müzikte de adından söz ettirmeyi hedefleyen Gonca Vuslateri’nin ilk single çalışması Minik Serçe Sezen Aksu tarafından ona hediye edilen “Hep Bi’Şey Eksik” adlı parça oldu. Parçanın düzenlemesi ise Redd grubunun solisti Doğan Duru’ya ait.

Gonca Vuslateri; "İlk single çalışmam olan “Hep bi’şey eksik” gerçek hayatı şairene bir şekilde anlatıyor. İlk olarak 2019’da yaptığımız kaydı, Hayyam Stüdyolarında son haline getirdik. Ayrıca bu şarkı yakın dostum Doğan Duru ile ilk müzikal ürünümüz olacak.” diye konuştu.



İlk single'nda, Gonca Vuslateri’ne gitarlarda Doğan Duru ve Levent Özer, bas gitarda Okan Kaya, davulda Berke Özgümüş, kemanda Özge Metin eşlik ederken, Arzu Alsan mix, Aykut Gürel ise Mastering yaptılar.



Gonca Vuslateri daha önce 2017 yılında “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları”nda Tuna Kiremitçi ile “Sana Dair” şarkısında düet yapmış ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştı.