Suriye sınırında büyük provokasyon: Türk bayrağını indirdiler

20.01.2026 15:41:00
Haber Merkezi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi.

DEM Parti bu haftaki grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı. Suriye'de HTŞ yönetiminin SDG kontrolündeki bölgeye dönük operasyonlarına tepki olarak yapılan toplantının ardından bir grup sınıra doğru yöneldi. 

Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup burada Türk bayrağını hedef alan bir saldırı girişiminde bulundu. Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, sınır hattındaki bayrak direğinde göndere çekili Türk bayrağını indirdi.

Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine grup bölgeden kaçarak uzaklaştı.

 

