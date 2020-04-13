Göztepe'nin kedisi "Totem" hayatını kaybetti
Göztepe Spor Kulübü'nun maskotu kedi Totem, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonunda kulüp çalışanları tarafından sahiplenilip "Totem" ismi verilen kedi, sahibi tarafından gezdirilen bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu.
Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan ve Totem'in fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, "Uzun yıllardır kulübümüzün ve Güzelyalı sakinlerinin neşesi olan Totem, üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Dün gerçekleşen olayla ilgili görüntüler tespit edilip İzmir Emniyeti ile paylaşılmıştır. Seni özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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