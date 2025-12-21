CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, 'Sadettin Saran' haberi sonrası ölüm tehdidi aldığını açıkladı: 'Başıma bir şey gelirse failleri ortadadır!'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılmasını haberleştiren CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, yaptığı haber sebebiyle tehdit edildiğini açıkladı.

Can güvenliği olmadığını söyleyen Tokaz, faillerinin ortada olduğunu söyledi.

SARAN, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Tüm ülkeyi sarsan uyuşturucu operasyonu büyüyerek devam ediyor.

Birçok ünlü ismin gözaltına alınması, bazılarının tutuklu olarak yargılanması operasyonu daha görünür kıldı. Özellikle Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sürece dahil olmasıyla medya camiası da mercek altına alındı.

Bu soruşturma kapsamında WhatsApp mesajlarına takılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da dün savcılığa ifade verdi.

Uyuşturucu testinden geçen Sadettin Saran, verdiği ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SARAN HABERİ YÜZÜNDEN TEHDİT MESAJI ALDI

Sadettin Saran hakkındaki suçlamaları haberleştiren CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, sosyal medyada linç edildi.

Tokaz, yaptığı haber sonrası sosyal medyada linç edildiğini, hedef gösterildiğini ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Tokaz, "Genç bir kadın gazeteci kardeşiniz olarak onlarca kadına şiddet haberini takip ettim. Ancak kadına şiddeti bu kez bizzat kendim yaşamaktayım. Yaklaşık iki gündür sürekli olarak hedef gösterilmekte ve ölüm tehditleri almaktayım. Sadettin Saran beyin adli makamlar tarafından ifadeye çağrılması konusunda benim yaptığım sadece adli makamlardan aldığım bilgileri bire bir ve tarafsız şekilde izleyiciye aktarmaktır" dedi.

Tokaz, "Galatasaraylı olduğumu söyleyip hakkımda algı yapmak isteyenlere cevabım; mesleğim benim şerefimdir. Beni hedef gösterenler arasında kendilerini camiayla bağlantılı gösterenlerin yanı sıra gazeteci büyüklerimin de olmasına çok üzüldüm.Eğer başıma bir şey gelirse failleri sanal medyada apaçık ortadadır. Bu noktada en başta ilahi adalete ve Türk yargısına güveniyorum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.