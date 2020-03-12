Grup Yorum üyelerine zorla müdahale

12 Mart 2020 Perşembe, 16:56

Taksim’de bulunan İnsan Hakları Derneğinin (İHD) İstanbul Şubesi'nde bir araya gelen Açlık Grevlerini İzleme Heyeti, ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in zorla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası üyesi Murat Ekmez “Helin Bölek, İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak'ın ölüm oruçları 260’lı günleri geride bıraktı. Grup Yorum üyeleri Bölek ve Gökçek’in Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Türk Medeni Kanunu'nun ‘Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması’ başlıklı 432. maddesi uyarınca ‘zorunlu yatışa izin verilmesi’ kararı alındı. Öncelikle belirtmek isteriz ki; Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi uyarınca, kişilere zorla müdahale edilmesi etik ilkelere aykırıdır. Biz sağlık çalışanları ve insan hakları savunucuları olarak yaşamın kutsallığına saygı göstermenin etik bir zorunluluk, hastanın kendi aldığı karara saygı göstermenin ise görev olarak tanımlanması; Bölek’in ve Gökçek’in protestolarını sona erdirmesi için talepleri olmadan müdahale edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle sorunu çözmeleri için sorumlulara sesleniyoruz. Türkiye’de bir ilk yaşandı. Ölüm orucunda olan insanlar evlerinde zorla alınarak hastaneye götürüldü. Zorla tedavi olmaları için baskı uydulanıyor” diye konuştu.

‘İNSANLAR, YALANCI BİR TANIKLA HAPSE ATILIYOR, TERÖRİST İLAN EDİLİYOR’

Ümraniye Devlet Hastanesi’nde zorla tutulan Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’i ziyarete giden Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Önceki gün İbrahim, ‘Bir konser vereyim, açlık grevini bırakacağım’ dedi. Bu kadar insani talebe herkes ses vermeli, dayanışma içinde olmalı.Uzun zamandır bu topraklara adalet uğramıyor. Yalancı bir tanıkla insanlar hapse atılıyor, terörist ilan ediliyor, tutuklanıyor, idama mahkum oluyor. İnsan aklıyla dalga geçiyorlar.Helin ve İbrahim biz gidene kadar su, tuz ve şeker alamamışlar, çok bitkin görünüyorlardı. Hastane idaresi de hiçbir önlem almadı, meseleyi sadece güvenlik olarak ele aldı, başka hiçbir şeyle ilgilenmedi. Şuan zorla yapılmak istenen tedaviyi kabul etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘MUSTAFALAR, İBRAHİMLER, HELİNLER ÖLMESİN’

İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Erdal Güzel, Türk Sanat Vakfı Üyesi Ümit Efe, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Ümit Biçer’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda Mustafa Koçak'ın annesi Zeynep Koçak ise oğlunun yeniden yargılanması gerektiğini vurgulayarak “Oğlumla görüşmemi engelliyorlar. 1 aylığına görüş yasağı verildi. İki buçuk yıldır oğlumun hasretiyle yanıyorum. Açlık grevi ile kahroldum. Oğlum adalete aç. Mustafa ölmesin, İbrahim ölmesin, Helin ölmesin. Bir anne olarak bunu istiyorum. Sesini duysunlar, oğlumun hayallerini geri versinler” diye konuştu. Sanat Orhan Aydın da “İçişleri Bakanı zaten bizim muhatabımız olamaz. İnsanların halaya durmasından korkuyorlar. Bu açık faşizmdir. Hep birlikte mücadele edelim” dedi.

İBRAHİM GÖKÇEK VE HELİN BÖLEK'E ZORLA MÜDAHALE

Açıklamanın ardından İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in polis zoruyla yoğun bakım odasına alındığı öğrenildi. Zorla Ümraniye Devlet Hastanesi'nde tutulan Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve İbrahim Gökçek yanında refakatçi olan Kübra Sünnetçi, Gökçek ve Bölek'in zorla yoğun bakıma alındığını vurgulayarak ''İbrahim ve Helin yoğun bakıma alındı. Aileleleri darp edilerek dışarı atıldı. Zorla müdahale etmek sakat bırakır. Bu bir cinayettir. Dayanışma için herkesi hastaneye çağırıyoruz. Grup Yorum yaşasın.'' dedi.