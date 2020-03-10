“Guardiola gelsin Anadolu’da çalışsın”

10 Mart 2020 Salı, 22:38

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports'a özel röportaj verdi.

İşte Sergen Yalçın'ın önemli açıklamaları:

“İmza töreninde şaşırdım. Hem duygulandırdı, hem de sorumluluğumuzun ne kadar çok olduğunu hissettirdi. İmza töreninden sonra 'eyvah, nereye geldik biz' dedim. Bize nereye geldiğimizi hatırlattı.

Maddi durum çok iç açıcı durumda değil, ciddi sıkıntılarda yola devam etmeye çalışıyoruz. Şampiyon olduğumuz sene de maddi olarak sorun yaşıyorduk. Oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. 2-3 ay geçse de alıyorlar.

Büyük takımlarda statik bir oyun olmaz. İki bekleyen 6 numara ile oynayamazsın, katkı yapmayan 6 numara ile kaleye gidemezsin. Kaleci haricindeki 10 oyuncunun da skora katkı yapması lazım.

Biz Beşiktaş'ın oynayacağı oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Hangi kadro olursa olsun, Beşiktaş bir oyunu oynayacak. Sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız, uygun oyuncular devam edecek. Uymuyorsa gidecek.

Benim maçıma 40 bin kişi geliyorsa demek ki bir şey görüyor da geliyor. Artık internet var, evde 20 tane maç izlersin. Adam niye zamanını harcayıp gelsin? Belki evde Real Madrid - Barcelona maçını seyredecek.

2 sene önce 100 milyon euro’luk bir takım vardu, şimdi 35 milyon euro’ya düşmek zorunda kaldı. 35-38 milyon euro arasında bir bütçemiz var.

İyi oynayan, şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak zorundayız. Buna mecburuz. Çünkü burası Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluğa oynamak zorunda.

Bu sene şampiyonluk zor. Çok büyük bir aksilik olmazsa ligi ilk 4’ün içinde bitiririz diye düşünüyorum.

Ben kimseyi örnek almıyorum. Guardiola'ymış, Klopp'muş, hiçbirini örnek almıyorum. Neden almıyorum? Ben elimdeki oyuncu grubundan oyun çıkarıyorum. Orta sahası 100 milyon euro, yedeği 150 milyon euro. Salah'ı, Mane'si var. Kenarı 80 milyon euro. Guardiola, gelsin Anadolu'da bir takım çalıştırsın. Görelim, oynatsın bakalım o oyunu.

İdmanlarda futbol oynamıyorum. Krampon giyip oynamak istemiyorum, çocukların da morali bozulacak. Frikik olayına hiç girmiyorum. Görmesin çocuklar şimdi, görürlerse problem olur. Dorukhan, 1-2 haftaya antrenmanlara başlar. Çok acele etmek istemiyoruz. Ona da söyledim bunu. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Ona önümüzdeki seneye hazırlanmasını söyledim.