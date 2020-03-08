Güneydoğu gazilerinden İdlib gazilerine ziyaret

08 Mart 2020 Pazar, 19:03

Ziyaretlerine ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Güneydoğu gazisi İzzet Ertunç, ''İdlib'de yaralanan ve gazi olan Mehmetçiklerimize biz de hem Ankara'da ikamet eden hem de TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde bulunan Güneydoğu gazileri olarak bir destek ziyareti yaptık. Mehmetçiklerimizin morale ve desteğe ihtiyacı var. Onlarla kucaklaştık. Yaşadıkları kolay değil, biz de aynı şeyleri yaşamış gaziler olarak bu kahraman arkadaşlarımızla dayanışma göstermek istedik. Moral verebildiysek ne mutlu bize. Ayrıca burada bir şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Sınır bölgesindeki askerlerimizi de ziyaret edeceğiz, onlara da desteğimizi bildireceğiz.'' diye konuştu.

