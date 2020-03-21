Gürcistan’da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Gürcistan’da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
Georgia Today gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Devlet Başkanı Zurabişvili, koronavirüs nedeniyle 21 Nisan’a kadar ülkede OHAL edildiğini duyurdu. Zurabişvili konuyla alakalı "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan etme kararı aldım. Bu karar ilan edilir edilmez yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.
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