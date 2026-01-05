Geçen hafta katledilen bir kadının işaretle yaptığı sessiz yardım çağrısı duyulmadı: Bilinseydi yaşayacaktı

Tokat’ta 2025’in son günlerinde yaşanan kadın cinayeti, şiddetin görünmeyen boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hatice Yalman, birlikte yaşadığı Mustafa Koç’un şiddet tehdidi altındayken gittiği bir markette, uluslararası alanda “sessiz yardım” olarak bilinen el işaretini yaptı. Ancak karşısındaki kişi, baş parmağın katlanıp dört parmağın açılıp kapanmasıyla yapılan bu işaretin bir yardım çağrısı olduğunu bilmemesi nedeniyle olaya müdahale etmedi. Yalman, marketten ayrıldıktan yaklaşık iki saat sonra Mustafa Koç tarafından öldürüldü.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Change.org ise Türkiye’de bu işaretin televizyonlarda kamu spotu olarak yer alması, okullarda öğretilmesi ve marketler ile eczaneler başta olmak üzere kamusal alanlarda bilinir hale getirilmesi için yeni bir kampanya başlattı.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Çağla Gül Bulut, “Hatice Yalman, birlikte olduğu erkek tarafından ölüm tehdidi altındayken uluslararası alanda bilinen sessiz yardım çağrısı el işaretini yapmıştır. Bu, o anda da ağır ve yakın bir şiddet tehdidi altında olduğunu açıkça göstermektedir. Markette bulunan görevlinin bu el işaretinin bir yardım çağrısı olduğunu bilmemesi nedeniyle herhangi bir müdahale gerçekleşmemiştir” diye konuştu. Asıl meselenin bir yurttaşın bunu bilmemesi değil; bu yaşamsal işaretin toplum genelinde öğretilmemiş ve yaygınlaştırılmamış olması olduğuna dikkat çeken Bulut, “Bu işaret bilinseydi, derhal kolluk kuvvetlerine haber verilerek Hatice’nin hayatı kurtarılabilirdi” dedi.