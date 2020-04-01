Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama

01 Nisan 2020 Çarşamba, 12:24

Kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yatan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumuna ilişkin sosyal medyas hesabından açıklama yaptı. "15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikâyetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar" diyen Tatlıtuğ, "Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım" dedi.

