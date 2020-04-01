Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
2 haftadır sosyal izolasyon uygulayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye gitti. Tedaviye alınan Tatlıtuğ, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yatan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumuna ilişkin sosyal medyas hesabından açıklama yaptı. "15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikâyetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar" diyen Tatlıtuğ, "Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım" dedi.
Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın— Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020
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