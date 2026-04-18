Rusya Türkiye’de yer alan iki savunma şirketine açık adresli saldırı tehdidinde bulundu: Dışişleri, MSB ve SSB sessiz kaldı

Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Nisan’da, bazı Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin, “Ukrayna’nın artan kayıpları ve insan gücü eksikliği karşısında”, Ukrayna için insansız hava aracı (İHA) üretimini ve bu ülkeye İHA tedarikini artırma kararı aldığını öne sürdü. Açıklamada, Ukrayna İHA’larıyla Rus topraklarına “terör saldırıları düzenlendiği” ifade edilirken, “Avrupa kamuoyu, güvenliklerine yönelik tehditlerin altında yatan nedenleri açıkça anlamanın yanı sıra, ülkelerinde Ukrayna için İHA ve parçalarını üreten ‘Ukraynalı’ ve ‘ortak şirket’lerin adreslerini ve konumlarını da bilmelidir” denerek iki liste halinde adresler paylaşıldı.

‘POTANSİYEL SALDIRI HEDEFİ’

İlk liste “Ukraynalı şirketlerin Avrupa’daki şubeleri”, ikinci liste ise “Yabancı işletmeler, imalat parçaları” başlığıyla aktarıldı. İkinci listedeki 10 şirketin içerisinde, Türkiye’den Tualcom ve Dow Aksa da yer aldı. Tualcom’un Ukrayna İHA’ları için uzay radyo navigasyon alıcıları, Dow Aksa’nın ise İHA gövdeleri için karbon fiber ürettiği iddia edildi. Tualcom’un Ankara’da yer alan iki adresi ve Dow Aksa’nın Yalova’daki adresi açık bir şekilde paylaşıldı. Bunun ardından ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, “Bakanlığın açıklaması kelimesi kelimesine ciddiye alınmalı. İHA ve diğer ekipmanları üreten Avrupa tesislerinin listesi, Rus Silahlı Kuvvetleri için potansiyel hedeflerin listesidir. Saldırıların ne zaman hayata geçeceği, bundan sonra ne olacağına bağlıdır. İyi uykular, Avrupalı ortaklar!” açıklamasını yaptı.

ÜÇ KURUM SESSİZ KALDI

Cumhuriyet; Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına Rusya tarafından yapılan bu açıklamaları sordu. Kurumlar, Cumhuriyet’in sorusuna yanıt vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, dün Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptıkları konuşmalarda, bu konuya değinmedi. Aksine, Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu için İstanbul’da bulunan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Matviyenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “içten selamlarını ve iyi dileklerini” iletti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ise bugün Antalya Diplomasi Forumu’na katılması bekleniyor.