Hatipoğlu: Bulaşıcı hastalıktan vefat eden Müslüman, şehit sevaplarından bir kısmını kazanır
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Bulaşıcı hastalıktan vefat eden Müslüman, şehit sevaplarından bir kısmını kazanır" ifadelerini kullandı.
Sabah gazetesi yazarı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu, bulaşıcı hastalıktan vefat eden Müslümanların şehit sevaplarından bir kısmını kazandığını öne sürdü.
Hatipoğlu yazısında şunları kaydetti:
"Allah'ın lütfudur. Müslümanın ani ölümü bir hediyedir. Sıkıntı çekmediği için hastalanarak, çekerek vefatı ise tövbeye vesiledir. Bulaşıcı hastalık gibi bir halle vefat ederse şehitlerin sevaplarından bir kısmını kazanır.
Göçükte ölen, yanarak ölen, boğularak ölen, doğum yaparken ölen şehittir.
Şehitlerin nimetlerinden yararlanır.
Kısaca müminin her hali güzeldir."
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