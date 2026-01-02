Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den 'dokunulmazlık' yanıtı: 'Görevimizin gereğini cesaretle yapmak durumundayız'

2.01.2026 13:39:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında Meclis'e gelen 'dokunulmazlık' fezlekelerine ilişkin “Bunları düşünüp de endişelenme gibi bir hakkımız yok. Görevimizin gereğini cesaretle yapmak durumundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisi ve CHP yöneticileri hakkında TBMM’ye gönderilen dokunulmazlığın kaldırılması fezlekeleri ve tazminat davaları üzerinden “Siyasetçiler konuşmaktan çekiniyor mu” sorusuna yanıt verdi. .

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün köşesinde aktardığına göre, Öztürk'ün konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Özgür Özel, "endişelenme hakkımız yok" dedi. 

Öztürk'ün aktardığına göre Özel, "Bizim düzeyimizde olan, siyasette sorumluluk almış insanların bunları düşünüp de endişelenme gibi bir hakkımız yok. Biz görevimizin gereğini cesaretle yapmak durumundayız. Karşımızdakine ‘Niye hastalık yapmaya çalışıyorsun’ diye soramayız" dedi. 

2025 Aralık ayında TBMM Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası sunulmuştu. 

