Havadaki kirlilik ‘cep’ten uyaracak

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

“Zonguldak Çevre” adı verilen program, Zonguldak Merkez ve Çatalağzı’nda hava kirliliği değerlerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı durumlarda uyarı veriyor.

ALARM VERECEK

Annesinin de KOAH hastası olduğunu belirten Urhan, doğup büyüdüğü kente vefa borcu olarak “Zonguldak Çevre” programını geliştirdiğini belirtiyor.

Hava Kalitesi İndeksine göre 0-50 değerler iyi, 50-100 orta, 100-150 hassas, 151-200 sağlıksız, 201-300 kötü, 301- 500 tehlikeli kategoride yer alıyor. Zonguldak özellikle sonbahar ve kış aylarında 150 değerinin üstünde yer alıyor.

Urhan’ın geliştirdiği mobil program, hava kirliliği 100’ün üzerine çıktığı anda alarm vererek insanları haberdar ediyor. Programı sadece Zonguldak ve Çatalağzı’nda yaşayanlar için tasarladığını ifade eden Urhan, şöyle konuştu: “Sınır değerler aşıldığı zaman alarm veriyor. İnsanlar durumun farkına vararak önlemini alabiliyor. Bunu sadece Zonguldak merkez ve Çatalağzı için yaptım. Çünkü en sıkıntılı yer burası. TTK ve santrallardan dolayı akciğerlerimiz sıkıntılı. Bağışıklık sistemimiz zayıf. Bu nedenle koronavirüste en çok ölümün yaşandığı yer olmuş durumda. Ben de insanlara faydam olsun ve bilinç kazanarak farkındalık oluşsun diye böyle bir alarm programı geliştirdim. Umarım faydalı olur.”