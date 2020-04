‘Her şey dahil’ değişecek

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Koronavirüs nedeniyle turizm sektöründe yaşanan durgunluk, seyahat ve konaklama fiyatlarına yansıdı. Otel yöneticileri “Her şey dahil sistemine” yeni bir düzenleme getirilmesi için araştırma içine girdiler. Yurtdışından uçak ile yapılacak olan toplu seyahatlerin ilgi görmeyeceği düşünülüyor. O nedenle yurtiçi hareket bekleyen turizmciler yaz aylarında özellikle kendi otomobilleriyle seyahat edecek tatilcilerde artış bekliyor.

BEKLENTİ İÇERDEN

Antalya, Alanya, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Çeşme gibi tatil yörelerinde erken rezervasyon yaptırmak isteyenler fiyatların geçen yıla göre yüzde 50’lere varan indirimli olduğunu görüyor. Antalya’da Lara, Konyaaltı, Kemer ve Alanya’da temmuz ve ağustos ayları için lüks bir tesiste iki kişi her şey dahil bir haftalık tatilin fiyatı 5-7 bin TL’ye, oda+kahvaltı otel ve pansiyonlarda ise bu fiyatın bin 300 TL’ye kadar düştüğü görülüyor.

Şampiyon Tatil Köyü sahibi ve eski Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, konaklama sektörünün ‘enteresan’ fiyatlar sunacaklarını düşündüğünü söyledi. Ayık, “Umudumuzu kaybetmemeliyiz. Umut varsa gelecek de vardır. Her zaman olduğu gibi gelecekten umutluyuz. Bu düşünce ile hareket etmeliyiz. Virüse karşı bir çözüm bulunacak ve hayat devam edecek. Benim düşüncem ilk olarak lokal seyahatler başlayacak. Sınır aşan seyahatler daha az olacak. Her şey dahil kalkmayacak belki ama değişiklikler yaşanacaktır. Buna da tabii ki müşteri karar verecek. Hijyen ve gıda güvenliği konularında yapacaklarımız var. Her şey dahilde değişiklik olacak ama kalkması çok zor” dedi. Osman Ayık özetle şunları söyledi:

“Müşterilerimizin beklentileri konusunda araştırma ve çalışmalara başlamalıyız. Şu an yaşanan sıkıntı ve sonrasındaki ekonomik sıkıntılar misafirlerin davranışlarını etkileyecek. Bizim tekrarlayan misafir oranımız çok yüksek. Dolayısıyla onlarla duygusal bir bağımız var ve bu bağı koparmamalıyız. Beklersek yaya kalırız. İnsanlara yaşadıkları güzel tatil anılarını hatırlatarak karamsarlıktan çıkarmalıyız. Bence haziran ayı ortasında insanlar seyahat düşünmeye başlayacak ve yakın yerlere seyahat edecekler.”

‘EN HIZLI DÖNÜŞ İÇ PAZARDA OLACAK’

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, mayıs sonunda Ramazan Bayramı ile iç turizmde bir canlanma beklediklerini söyledi. Çorabatır, “Yabancı beklentimiz yok. Ülkeler arası seyahatlerin kısıtlı süreceğini düşünüyoruz. İnsanların toplu seyahatlerden çok kendi araçlarıyla otomobilleriyle kısa mesafelere gideceklerini öngörüyoruz. Yaz ortalarında Rusya’dan ufaktan hareket olabilir” dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da “Stratejik bir sektör olan turizm sektörü, ülke istihdamının ve ekonomisinin çok önemli bir payını oluşturmaktadır. İç pazarın her dönemde olduğu gibi yine en büyük pazarlarından biri olacağına inanıyorum. Dünya konjonktüründe en hızlı geri dönüş yaşayacağımız pazar iç turizm olacaktır. Bu yönde çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir.”