Heybeliada’da betona yıkım kararı

28 Nisan 2020 Salı, 21:09

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından alınan kararda, “Devlettin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazın 150,00 m2’lik kısmının beton ve çelik iskele yapılmak suretiyle fuzulen işgal edildiği tespit edilmiştir” denildi.

Ada sakinlerinden avukat Mustafa Lütfi Kıyıcı, Asaf Plajı için alınan bu kararın adalarda diğer kıyı kesimleri içinde emsal olması gerektiğini vurguladı.