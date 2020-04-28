Heybeliada’da betona yıkım kararı
İstanbul Valiliği, gazetemizin duyurduğu, doğal sit alanı olan Heybeliada’da Asaf Plajı’na dökülen betonun yıkılmasına karar verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından alınan kararda, “Devlettin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazın 150,00 m2’lik kısmının beton ve çelik iskele yapılmak suretiyle fuzulen işgal edildiği tespit edilmiştir” denildi.
Ada sakinlerinden avukat Mustafa Lütfi Kıyıcı, Asaf Plajı için alınan bu kararın adalarda diğer kıyı kesimleri içinde emsal olması gerektiğini vurguladı.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham