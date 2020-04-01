Hindistan'da tren kompartımanları karantina koğuşuna dönüştürülüyor
Hindistan'daki Modi hükümeti, 20.000 tren kompartımanının koronavirüs hastalarının karantina altına alıncağı koğuşlara dönüştürüleceğini açıkladı
1,3 milyar kişinin yaşadığı ülke son günlerde koronavirüsle mücadele çabalarını arttırdı, ancak ülkedeki sağlık sisteminin hastalıkla mücadelede yetersiz kalacağına dair endişeler var.
Hindistan hükümeti bu kapsamda, 320.000 kişinin izole edilebilmesi amacıyla tren kompartımanlarını karantina koğuşuna çevirme kararı aldı. Her birinde 16 yatağın olacağı kompartmanların dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.
Ülkede her 10.000 kişiye 8 doktor düşüyor. Bu rakam İtalya'da 41, Güney Kore'de 71.
BBC Hindistan muhabiri Soutik Biswas, Hindistan'da en iyi tahminle 48.000 solunum cihazı olduğunu, ancak bunların kaçının çalışır durumda olduğunu kimsenin bilmediğini aktarıyor.
21 günlük sokağa çıkma yasağı
BBC Türkçe'nin haberine göre, Hindistan'da şu an iki şirket solunum cihazı üretiyor, bunlardan her biri yaklaşık 2.000 dolar tutuyor.
Başbakan Narendra Modi geçen hafta ülkede 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Hindistan'da halk bu süreçte sadece kısa süreliğine dışarı çıkarak gıda ve ilaç satın alabiliyor.
Ülkede şimdiye kadar 35 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 1.400 kişide de vaka tespit edildi.
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