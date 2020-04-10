Hint Okyanus'unda 50 metre uzunluğunda deniz canlısı görüldü
Hint Okyanusu’ndaki Ningaloo kanyonunda 50 metre uzunluğunda bir deniz canlısı görüldü. Söz konusu canlı binlerce yırtıcı sualtı kolonisinden oluşuyor.
Bilim insanları uzun bir ip biçiminde olan organizmanın dış halka çapının yaklaşık 15 metre, uzunluğunun da 50 metre olduğunu iddia etti.
ABD’li biyolog Rebecca Helm, Ningaloo kanyonu uzmanları tarafından keşfedilen sifonoforun onlarca, belki de yüzlerce yıl geliştiğini dile getirdi.
Newsweek’in haberine göre Helm, "Sayısız keşif gezisine çıktım ama daha önce hiç böyle bir şey görmedim" diyerek daha önce gördüğü en büyük sifonoforun en fazla 1 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti.
Binlerce küçük klondan oluşan yırtıcı sualtı kolonileri olan sifonofor, çeşitli deniz hayvanları ve balıkları avlıyor. Klonların bir kısmı kurbanı zehirlerken diğerleri onu yutuyor ve besini tüm koloniye yayıyor. Bazı sifonofor türleri insanlar için ölümcül tehdit oluşturuyor.
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