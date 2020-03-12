Hollanda da koronavirüse yenildi; ligler tatil

12 Mart 2020 Perşembe, 17:49

Tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs sebebiyle, Hollanda Futbol Federasyonu da erteleme kararı aldı.

Hollanda ligi 31 Mart'a kadar askıya alındı.

Avrupa kıtasında şu ana kadar futbol faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan ülkeler; şöyle: İtalya, İpanya, Avusturya, Belçika, İsviçre, Danimarka, Slovakya.