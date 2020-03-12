Hollanda da koronavirüse yenildi; ligler tatil
Avrupa'da ligler ertelenirken son askıya alma kararı Hollanda'dan geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs sebebiyle, Hollanda Futbol Federasyonu da erteleme kararı aldı.
Hollanda ligi 31 Mart'a kadar askıya alındı.
Avrupa kıtasında şu ana kadar futbol faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan ülkeler; şöyle: İtalya, İpanya, Avusturya, Belçika, İsviçre, Danimarka, Slovakya.
Video Haberler
- ‘Çiller, Ağar, Avcı cezalandırılmalı’
- Instagramdan paylaştı! Görüntülerdeki Ece Erken mi?
- 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
- Yediği trafik cezaları 6 metreyi buldu
- Çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı
- Dehşete düşüren görüntüler! Sosyal medyada paylaştı
- İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti!
- Şişli'de korkunç olay: Fizik kurallarına aykırı!
- Kadıköy'de can pazarı: Sesi duyduk, çok korktuk!