01 Nisan 2020 Çarşamba, 19:43

Konyaaltı Sahili, Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik AŞ ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası iş ortaklığına “8 artı 10 artı 10 yıl” olmak üzere toplam 28 yıllığına kiralanmıştı. Söz konusu ihale ve sözleşme Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından iptal edilmişti.

İPTAL KARARI KESİNLEŞTİ

Konyaaltı sahiline yönelik ihalenin iptal edilmesi üzerine, Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar açtığı davayı kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iptal kararı kesinleşmiş oldu.

15 MİLYON TL ZARAR TESPİT EDİLMİŞTİ

Konyaaltı Sahili’nin proje inşası ve kiralanmasıyla ilgili yapılan denetimlerde yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına yönelik meclis kararına karşın sahilin yapımı için harcadığı 254 milyon TL’nin yanı sıra bugüne kadar 15 milyon 16 bin 116 TL tutarında zarar edildiği belirlendi. Söz konusu firmanın hiç yatırım bedeli ödemeden yalnızca alt kiracalardan kira topladığı, belediyenin giderleriyle birlikte geri zararın daha da artacağı değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu kira sözleşmesi ve ihale iptal edilmişti.