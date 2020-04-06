İBB duyurdu: İstanbul’da toplu ulaşım yüzde 90 azaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Türkiye'de koronavirüsün görülmeye başlamasının ardından İstanbul'da vatandaşların metro, metrobüs ve otobüs kullanımındaki detayları paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Türkiye'de koronavirüs'ün görülmeye başlamasının ardından toplu taşımalardaki kullanım oranlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Twitter hesabından paylaştığı veriyi grafikle anlatan Ongun, toplu taşımada yüzde 90’ı aşan azalma olduğunu belirtti. Ongun’un paylaşımı şu şekilde:
“İstanbul’un salgından en çok etkilenen il olması, Evde kal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez %90'ı aşan bir azalma olmuştur ”
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