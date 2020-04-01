İBB'de çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB sözcüsü Murat Ongun, İBB'de 90 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
İBB sözcüsü Murat Ongun, İETT, İSKİ ve İGDAŞ’ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB’de ise 26’dır. Toplam 90 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Ongun şu ifadeleri kullandı:
''85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelimiz Covid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ’ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB’de ise 26’dır. Personellerimizin tedavisi sürmektedir. Acil şifalar dileriz.''
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