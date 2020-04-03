İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci Garları davasında karar çıktı: Mahkeme itirazı reddetti!

03 Nisan 2020 Cuma, 09:53

İBB DANIŞTAY’A GİDECEK

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinin iptali için açtığı davayı, 2’ye 1 alınan kararla reddetti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, karara itiraz eden hakim ihale ilanı ile ihale şartnamesi arasında çelişki bulunduğunu, çelişkili kuralların rekabeti engellediğini, iş deneyim belgesinin ortaklıktaki her şirket tarafından verilmesinin gerekli olmadığını şerh düştü ihalenin iptali gerektiğini savundu.

İBB, mahkemenin bu red kararını yasal süre içinde Danıştay’a taşıyacak.

"KARARIN SALGIN ZAMANI AÇIKLANMASI MANİDAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya ilişkin Twitter yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay'a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.