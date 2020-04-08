İçişleri Bakanlığı: 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirildi
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere, 156 yerleşim yerinde karantinanın sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 156 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Karantina tedbirleri 45 ilimizdeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır.”
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