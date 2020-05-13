İçişleri Bakanlığı'ndan muhasebeci ve mali müşavirler kararı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 20:25

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 kentte 16- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 12 Mayıs'ta valiliklere genelge gönderildiği belirtildi.

Genelgeye göre; 18 Mayıs'ta verilmesi gereken kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin 28 Mayıs'a ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27 Mayıs, 28 Mayıs ve 1 Haziran'da beyan edilmek zorunda olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu 16- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde bazı istisnalara yer verilecek.

Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları (Karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından ) 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacak.

Belirtilen tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.