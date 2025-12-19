Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ailesi tarafından kurulan ve kendi adını taşıyan vakfı vergiden muaf tuttu: Musluğu yine kendilerine açtılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için müze kurmak amacıyla 31 Mayıs 2023’te Recep Tayyip Erdoğan Vakfı (RTE Vakfı) kuruldu. İstanbul merkezli vakıf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görevi sırasında takdim edilen eşyalardan uygun görünenlerin sergileneceği “Recep Tayyip Erdoğan Müzesi” ile eğitime katkı hedefiyle “Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi” kurmak amacıyla çalışmalarına başladı.

ERDOĞAN AİLESİNCE KURULDU

Vakfın vakfedenleri ise Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile kızları Esra ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar bulunuyor. Bu isimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları Ahmet Özel ile Hüseyin Aydın ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Proje Müdürü Nuri Aksu da var. Bu isimlerin tamamı vakıf senedinde vakfın yönetim kurulunda da gösterildi.

TARİHİ BİNA RTE MÜZESİ’NE TAHSİS EDİLMİŞTİ

RTE Müzesi’ne ilişkin Ocak 2023’te tasarım sunumu Erdoğan’a sunulmuştu. Tasarıma göre; 6 Ocak 2022’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere” Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na tahsis edilen tarihi Divanhane binası müzeye çevrilecekti. Binanın yanına aslına uygun bir bina daha inşa edilecekti. Söz konusu çalışamaları ise İstanbul Valisi Davut Gül 24 Ağustos 2023’te denetlemişti. Kütüphane için ise herhangi bir çalışma bulunmuyor.

VAKIF YASA KOŞULLARINA UYMUYOR!

Müzeye ilişkin çalışmaların son hali de bilinmezken, vakfın hâlâ işleyen bir internet sitesi ve sosyal medya hesabı bulunmuyor. Buna karşılık vakıf hakkında yeni bir ayrıntı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, RTE Vakfı 10 Ekim 2025’te vergiden muaf tutuldu. 4962 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun”un ilgili maddesine göre; Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınacak vakfın; sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olması gerekiyor. Ancak vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakfın bu faaliyetlerinin kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması koşulunu da sağlaması gerekiyor.