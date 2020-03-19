İdlib'de 3 asker şehit oldu!

19 Mart 2020 Perşembe, 17:18

Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın şehit olduğu haberi Sivas’ın Merkez ilçeye bağlı Alibaba Mahallesinde ikamet eden annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir’a verildi. Beş kardeşin en küçüğü olan Şehit Nayir’ın bekar olduğu, iki kardeşinin ise geçmişte yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın şehit olduğu haberi de, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden anne Selamet Taş’a ulaştı. 4 çocuklu ailenin en büyüğü olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın babası Muhyi Taş’ın ise Antalya’da olduğu öğrenildi.

Baba Taş, evladının şehit haberini, çalışmak için gittiği Antalya’da aldığı bildirildi. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın, yaklaşık 2 yıl önce TSK’ye katıldığı öğrenildi. Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli olan Taş’ın, Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevlendirildiği belirtildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde bulunan ve Ağrılı olduğu belirtilen Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey gece nöbeti hazırlığı yaptığı sırada kalp krizi geçirermesi sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız birliğinin dün gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.