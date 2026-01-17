İYİ Partili Türkkan’dan Tan Sağtürk açıklaması: 'Aldığım bilgiye göre…'

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Tan Sağtürk'ün Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına dair değerlendirmede bulundu.

İki yılı aşkın süredir Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı görüşmenin ardından yeni bir göreve atandı.

Sağtürk, bundan böyle tecrübelerini Bakan Danışmanı olarak doğrudan bakanlık bünyesinde sanat dünyasına aktaracak.

İYİ Partili Türkkan, Tan Sağtürk'ün görev değişikliğine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkkan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Tan Sağtürk, görevini iyi yapan başarılı bir sanatçı, sansasyonel olmayan tavrı ile iyi bir Genel Müdürdü.

Görevden alındı haberlerini ben de üzülmüştüm.

Ancak; 'Tan Sağtürk görevden alındı' haberlerinin aslı şöyle:

Aldığım bilgiye göre; görevden alma yok, kendi rızası ile pozisyon değişikliği var.

Çocuklarına daha çok vakit ayırmak zorunda olduğu bir dönemde olan sanatçı, sahada aktif olması gereken Genel Müdürlük görevi yerine; daha üstte, koordinasyon ve proje üreten bir yönetici pozisyonunda göreve devam edecekmiş."