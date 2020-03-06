İkinci baharını yaşayanlara yeni merkez

06 Mart 2020 Cuma, 08:39

Protokol çerçevesinde BalçovaBelediyesi’ne ait KorutürkMahallesi’ndeOlgun GençlikMerkezi yapılacak. İnşaatmasraflarıSEVVakfı tarafından karşılanacak merkezden kadınlarda 55 yaş erkeklerde 60 yaş üstü tüm vatandaşlar yararlanabilecek.

İZMİR'DE İLK

Kapalı alandan oluşacak merkez, 3 katlı olarak inşa edilecek. İçinde elişi atölyeleri, kütüphane, tv odası, yemek odası ve revir, balkon ve bahçe terası olacak merkezden hizmet almak isteyen vatandaşların;Balçova’da ikamet ediyor olması yeterli olacak.İzmir’de ilk kez hayata geçirilecek olanmerkeze gelen vatandaşlar gitar, bağlama,ritim, yağlıboya resim, karakalem, ahşap boyama, halkoyunları, tiyatro gibi kurslardan da ücretsiz olarak yararlanabilecek. BalçovaBelediyesi’nin insana yönelik sosyal projelerle Türkiye’de örnek olduğunu belirten BelediyeBaşkanıFatmaÇalkaya, “Merkezimize gelen büyüklerimiz hemboş vakitlerini değerlendirecek hemde yeni bir arkadaş çevresi kazanarak sosyal aktivitelere katılacak.Biz, hayatın her yaşının ayrı bir güzelliğinin olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz” dedi.