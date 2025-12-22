Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Emrullah Erdinç uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah'ın aktardığına göre, Erdinç'ten kan ve saç örnekleri alınacağı ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı bildirildi.

Aynı soruşturmada eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebebi tutuklanmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe SK Başkanı iş insanı Sadettin Saran da ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Bu kapsamda ifade veren Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.