İlk dijital fuar İzmir’den

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:25

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle duran fuarcılık sektörü de dijital alanda canlandırılıyor. Dünya gazetesinin haberine göre, Türkiye'de fuarcılık sektörüne öncülük eden İzmir, bu fonksiyonunu sektörün dijitalleşmesi sürecinde de sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk dijital fuar, 1-3 Haziran tarihlerinde ayakkabı ve saraciye sektörlerinde düzenlenecek.



