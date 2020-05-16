İmamoğlu otogardaki çalışmaları yerinde inceledi: Bir zamanlar İstanbulluların korkulu rüyasıydı...

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:12

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce "Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu, eşi buraya nasıl girsin?" dediği, metruk haliyle yurttaşların korkulu rüyası haline gelen Büyük İstanbul Otogarı’ndaki yenileme çalışmalarını inceledi. İmamoğlu, “Biz, unutulmuş olan İstanbul Otogarı’nı, bir anda hem taşımacılık sektörüne hizmet eden hem de şehirle bütünleşen sosyal bir alan haline getirmiş olacağız. Yani 400 bin metrekare kaybolmuş bir alanı, İstanbul’a tekrar hediye etmenin keyfini yaşıyoruz” dedi.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Otogar Genel Müdürü Fahrettin Beşli’den çalışmalarla bilgi alan İmamoğlu; istasyon binası, kuleler, peronlar, tamir bakım merkezi, Hamidiye Caddesi ve lojistik alanlarını dolaşarak, çalışmaları yerinde denetledi ve işçileri selamladı.

Otogarı önemsediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Kimse belki farkında değil; ama burası İstanbul Havalimanı kadar nüfus yoğunluğuna sahip, gelişi-gidişi olan bir merkez. Bir başka özelliği de mahallelerin göbeğinde. Yani Bayrampaşa ve Esenler’in ortasında. Ne yazık ki buranın eski hali, toplumu da etkiliyor. Çevresindeki birtakım kötü alışkanlıkların merkezi konumuna gelmişti burası. Burayı devralmaya çalıştığımız, esnafla tartıştığımız, konuştuğumuz, uzlaşma çabasında olduğumuz ilk günden bugüne, değişimi hissediyorduk” dedi.

"BAYRAMA KADAR YETİŞTİRİLECEK"

Şu an oldukça iyi bir noktaya gelindiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Arkadaşlar, birçok fiziki işi, özellikle asfalt, boyama ve ulaşımla ilgili birtakım hizmetlerimizi bayrama kadar yetiştirecekler. Ne yazık ki, geçmişte kimin kullandığı bile belli olmayan ve farklı amaçlarla kullanılan alanların tamamen yıkılıp ortadan kaldırılması; hem şehir adına böyle bir yerin kurtarılması hem de çevresini olumlu etkilemesi anlamına geliyor. Burada durmayacağız. Yukarıdaki güzellikleri değerli müdürümüz bize sundu; ama aşağıda da şehir halkının burayı, yine bir şehir istasyonu olarak kullandığını biliyoruz. Metro hattı buradan geçiyor. Dolayısıyla, bu istasyona giriş ve çıkışlarda, çok çağdaş ortamlar oluşturuyoruz. Şu andaki değişim bile birçok insanı mutlu etti ama devamı gelecek.”

"15-20 YILDIR GÖSTERİLMEYEN İLGİ, BİR YILDA GÖSTERİLDİ"

Otogar çevresindeki ilçelerde ciddi bir nüfus bulunduğunu anımsatan İmamoğlu, “Vatandaşların, kültür-sanat ve bir kısım etkinlik noktasında kullanacakları meydan ve birtakım unsurlarla devreye girmiş olacak” diyerek şunları söyledi:

“Aslında biz, unutulmuş olan İstanbul Otogarı’nı bir anda hem taşımacılık sektörüne hizmet eden hem de şehirle bütünleşen sosyal bir alan haline getirmiş olacağız. Yani 400 bin metrekare kaybolmuş bir alanı, İstanbul’a tekrar hediye etmenin keyfini yaşıyoruz. Aslında, ‘Bakmazsan ne olur, bakarsan ne olur’u çok güzel bir örnek bir yer. Bakarsan bağ olur misali, 15-20 yıldır gösterilmeyen ilgi, bir yılda gösterildiğinde nasıl bir değişimin olduğunu görmüş olduk. Mutlu oldum. Tabii buradaki esnafın mutluluğunu biliyorum. Pandemi ve sokağa çıkma yasağından dolayı esnaf kapalı. Ama tamamen bittiğinde buraya yine geleceğiz ve bu mutluluğu paylaşacağız. Şu an çok kimlikli bir alanı hediye etmenin keyfini yaşıyorum. Emeği geçen bütün yol arkadaşlarımıza, müttehitlerimize, çalışma arkadaşlarımıza emekçilere yürekten teşekkür ediyorum. Allah tamamını erdirsin; az kaldı.”

İmamoğlu daha sonra Piyalepaşa Mahallesi’ndeki Kiptaş Van Blokları inşaatını ziyaret ederek Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’tan bilgi aldı.