İnfaza ‘gazeteci’ ayarı

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 70 maddelik infaz yasa teklifinin 30 maddelik ilk bölümü, AKP ve MHP’nin oylarıyla, “noktasına, virgülüne dokunulmadan” kabul edilmişti. Teklifin ikinci bölümünde yer alan maddeler ise “muhalefetin en fazla tepki gösterdiği” maddeleri de içinde barındırıyor.

48. MADDE TARTIŞMASI

Teklifin çok tartışılan 48. maddesinde, Ceza Yasası’ndaki üçte iki olan infaz uygulamasının “yarı oranında indirilmesi” öngörülüyordu. Ancak AKP’nin gece yarısı verdiği önerge ile bu uygulamaya “istisnalar” getirildi. Buna göre, “MİT Yasası’na muhalefet, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk ve ağır yaralama” suçlarından cezaevinde olanlar infaz indiriminden yararlanamayacak. Bu düzenleme akıllara, OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTv Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve gazeteciler Hülya Kılınç ile Murat Ağırel’in durumunu getirdi. Şu an cezaevinde bulunan Terkoğlu, Pehlivan, Kılınç ile Ağırel, “tutuklu” oldukları için infaz indiriminden yararlanamıyor. Teklif, “bir kereliğe mahsus yasalaşacağından” yine gazeteciler, “bu suçtan hüküm giyseler bile, bu teklifin dışında tutulacaklar.”

‘BERFİN ÖZEK’ DÜZENLEMESİ

Ayrıca teklifte “yüze kezzap atma” gibi “canavarca hisle işlenen suçlarda da yeniden düzenlemeye gidildi. Buna göre, bu suçlarda infaz, “yarı oranında” uygulanmayacak. Mevcut düzenlemede olduğu gibi “üçte iki oranında” kalacak. Bu düzenleme, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Berfin Özek’i akıllara getirdi. Eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik, Özek’in yüzüne kezzap atıp kaçmış, genç kızın yüzü yanmıştı. Bu düzenlemeyle, Özek’in faili Çeltik de “infaz indiriminden yararlanamayacak.” Bununla birlikte “çocukların işlediği uyuşturucu, örgüt kapsamındaki suçlar ile terör suçlarında” da infaz üçte iki oranında korunacak.

Teklifin “denetimli serbestlik” uygulamasını düzenleyen maddesinde de değişikliğe gidildi. Muhalefet, basit suçlarla birçok kişinin cezaevine girmesine yol açacak bu düzenlemeye itiraz etmişti. Bu kapsamda cezanın 5’te 1’i şeklinde düzenlenen denetimli serbestlikte mevcutta olan 1 yıl uygulaması devam edecek. Böylelikle “Bir ay bile ceza alan hapis yatacak” uygulamasından vazgeçildi. Genel kurulda ayrıca AKP’nin önergesiyle, “hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belge istenmesini” öngören düzenleme de tekliften çıkarıldı. Böylece hükümlü ile ilgili değerlendirme “sadece cezaevi süreciyle” ilgili olacak.

AVUKAT HÜSEYİN ERSÖZ: SORUŞTURMANIN SİYASİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın avukatları Hüseyin Ersöz, Meclis’te görüşmeleri devam eden infaz düzenlemesinde, “MİT mensubu şehidini deşifre ettikleri” iddiasıyla tutuklanan gazetecileri cezaevinde tutmaya yönelik önemli bir değişiklik yapıldığına dikkat çekerek “Bu değişiklik AKP tarafından gece yarısı verilen bir önerge ile yapıldı. Bu önergeye göre ‘MİT Kanununa muhalefet’ de infaz düzenlemesinde kapsam dışı bırakılan suçlar arasına alındı. ‘MİT Kanunu’na muhalafetle’ suçlanan gazeteciler için ‘kişiye özel’ çıkarılan bu kanunun, yasama yetkisinin kötüye kullanılması anlamına geldiği açıktır” dedi. “Anayasa ve hukuka aykırı bu düzenleme ile gazetecilerin cezaevinde tutulmak istendiğini anlıyoruz” diyen Ersöz, “Bağımsız ve tarafsız gazetecilik yani eleştirel düşünce ile sorunu olan bu bakış açısı, suçlamaların siyasi yanını da bizlere göstermektedir. 10 yıl önce Düşman Ceza Hukuku yaklaşımının hâkim olduğu geçmişteki o karanlık dönemde de benzer uygulamalarla karşılaşmıştık. Tecrübemiz siyasetin müdahil olduğu hiçbir yargılamanın adil olamayacağını bizlere gösterdi. Bugün yapılan düzenleme de Barış’ların tutuklu olduğu soruşturmanın siyasi yanını bir kez daha gözler önüne serdi” diye konuştu.

GAZETECİ BARIŞ PEHLİVAN: ELİMDE KALEM YERİNE BIÇAK OLSAYDI ÇIKACAKTIM

Barış Pehlivan, gazetecilerin tahliyesinin önünü kesen değişikliği cezaevinden gönderdiği mesajında değerlendirdi. Pehlivan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Aklımda adalet yerine kayırma olsaydı çıkacaktım. Elimde kalem yerine bıçak olsaydı çıkacaktım. Masamda kâğıt yerine para olsaydı çıkacaktım. Benim içim huzurlu. Onların ise adaletten, kalemden, kâğıttan nasıl korktuklarının tescilidir bu yaptıkları. Karakterleri yazgıları olacak.”