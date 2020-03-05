İnkılâp Kitabevi 93 yaşında

05 Mart 2020 Perşembe, 16:58

Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarından, fikir insanı ve düşünür Zülfü Livaneli ile geçtiğimiz aylarda anlaşma imzalayarak usta kalemi bünyesine katan İnkılâp Kitabevi, yoluna güçlenerek devam ediyor. Yaklaşık 20 yıldır İnkılâp Kitabevi’nde CEO görevini sürdüren Aren Şenorkyan, yüzlerce farklı kategorideki kitabı okurlarıyla buluşturduklarını ve 2020 ile birlikte enerjilerini edebiyat alanında yoğunlaştırdıklarını; kült yazarların yanında günümüzün yaşayan edebiyatçılarını da İnkılâp ailesine katmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getiriyor.

Türkiye’nin en köklü yayınevi olarak tarihe iz bırakmaya devam ettiklerinin altını çizen Aren Şenorkyan, 2020 yılı içinde okurlara farklı sürprizler sunacaklarının da sinyallerini veriyor.