İran’da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 203’e çıktı
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran'da son 24 saat içerisinde 47 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. İran'da toplam ölüm sayısı 6 bin 203'e çıktı.
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısında azalma görüldü. Ülkede son bir günde 47 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülke genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısı 6 bin 203’e yükselirken; 976 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 97 bin 424’e ulaştığı aktarıldı.
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