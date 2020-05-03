İran’da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 203’e çıktı

03 Mayıs 2020 Pazar, 15:37

İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısında azalma görüldü. Ülkede son bir günde 47 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülke genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısı 6 bin 203’e yükselirken; 976 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 97 bin 424’e ulaştığı aktarıldı.