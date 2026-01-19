Spor yazarları Kocaelispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'O gol üç puandan fazlası'

Süper Lig'de Trabzonspor'un Kocaelispor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendiği karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Reha Kapsal: "Trabzonspor genç bir takım. Daha fiziksel, kalitesi iyi olmalı... İçeride atlet olan oyuncular var. En önemlisi, taraftarının istediği takımın top rakipteyken agresif olması. Bunu yapmak lazım çünkü topa bu kadar sahip oluyorsan, topu kaybettiğinde orada hemen reaksiyon vermelisin. Şunu unutmamak lazım; geç verilen reaksiyonda doğru değil, çünkü zincirleme pozisyon hatalarını doğurur. Nitekim ikinci yarı geniş alanlar yakalandılar ve bunun sonucunda rakibe gol pozisyonları verdiler. Buna çözüm şart. Birde orta saha merkezine defansif yönü güçlü, agresif ve takıma liderlik edecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Futbol anların değil, ara anların oyunudur. Nitekim Muçi'nin golü Trabzonspor'un zirve yarışından kopmamak ve ligdeki kötü gidişatı durdurmak adına üç puandan fazlası idi."

"KADRO KALİTESİ FARKI"

Mustafa Çulcu: "Kocaelispor oyuna daha organize ve baskılı girdi, golü erken buldu. Golden sonra devamlılık gelmedi geriye yaslandı. Oyun kontrolü Trabzonspor'a geçti. Hava şartları ve zemin nedeniyle Muçi ve Oulai gibi oyuncular topla ince işler yapamayınca Trabzonspor yerden oynamayı bırakıp kanatlardan yüksek ortalara döndü ve beraberliği yakaladı. Onuachu'dan seken toplarla attığı gollerine alıştığımız Augusto bu kez kafa ile 9. golünü buldu. Zubkov çok çalıştı. Beklenmedik kaleci ve stoper değişikliği Kocaelispor'u kontrollü oynamaya sevk etti. Karşılıklı ataklar oyunda heyecanı yükseltti. Kadro kalitesi daha yüksek olan Trabzonspor, Muçi ile uzatmalarda galip gelmeyi bildi."

Mustafa Çulcu: "Fiziksel temasın çok olduğu oyunda zemin ağırlaştıkça hakem Deniz Kayatepe'nin işi zorlaştı. Nwaiwu ikili mücadelede dönerken Haidara'nın ayağına kazara basıyor, kart olmaz. Oulai'yi formasından çekerek durduran Churlinov'a sözlü ikaz olmaz net sarı göstermeliydi. 40'ta Trabzonspor penaltı bekledi, Muçi kendini kolay bıraktı, devam kararı doğru. 45+2'de Ahmet'in dokunuşunu hisseden Olaigbe itilmiş gibi süsledi, penaltı olmaz, devam kararı doğru. Muçi'ye çıkan sarı yanlış. Muçi'nin golü öncesi atak başlangıç fazında hava topu mücadelesinde ortak topa yükselen iki oyuncunun kafa teması öncesinde Nwaiwu'nin kolu Petkovic'in sırtında ve oyuncuyu bozuyor. Bu faul kararını sahada hakem verecek. VAR karışmaz. Kayatepe iyi götürdüğü maçta bu kararı ile sınıfta kaldı."

"MUÇİ TARTIŞILMAZ"

İskender Günen: "Trabzonspor, 1 puanın bile kazanç olarak görülmesi gereken bir maçta Muçi'nin bireysel becerisiyle attığı golle zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndü. Arnavut futbolcu, geldiğinden beri takıma yaptığı katkı tartışılmaz."

İskender Günen: "Üçüncü bölgede kaybedilen toplarda önde oynayan Muçi, Oulai, Zubkov ve Augusto'nun oyundan düşmeleri bütün yükü orta alan ve savunmaya bıraktı. Oulai ve Folcarelli şu an Trabzonspor'un en önemli iki oyuncusu. Önden hiçbir yardım gelmediği ve orta sahada eksik yakalandıkları sürelerde bile mükemmel bir mücadele ortaya koydular."