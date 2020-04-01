İspanya’da kadına şiddet karantina döneminde zirve yaptı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 14:26

İspanya Eşitlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şiddet hattına gelen çağrılar karantina döneminin ilk iki haftasında geçen yılın aynı iki haftasına oranla %12,4 arttı, aynı hattın çevirimiçi sürümüne gelen şikayetlerde ise %270 artış gösterdi.

İspanya, diğer birçok ülke gibi, koronavirüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için insanların ev dışındaki serbest dolaşımına sıkı engeller getirdi. İspanya, Çarşamba günü yaşanan 9.053 ölümle salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

HÜKÜMETTEN TEŞVİK

İspanyol hükümeti, insanların evlerinde sıkışıp kaldığı ve sadece yiyecek almak, eczaneye gitmek veya bazı durumlarda çalışmak için dışarı çıkabildikleri bu durumda, kadınları yardım hattını aramaya teşvik eden yeni bir kampanya başlattı.

Çoğu işçi karantina koşullarından dolayı evde kalması gerekirken, hükümet aile içi şiddet mağduru kadınlara yardımcı olacak tüm hizmetlerin aktif olacağını söyledi.