İspanya’da koronavirüs yüzünden OHAL ilan edildi
İran'ın ardından İspanya hükümeti de koronavirüs salgını yüzünden OHAL ilan etti.
İspanya hükümeti, dünya çapında binlerce insanın öldüğü koronavirüs salgını dolayısıyla olağanüstü hal ilan etti… La Sexta televizyonunun “son dakika” gelişmesi olarak duyurduğu kararın detayları ortaya çıktı.
OHAL’in 3 kategorisinin olduğu ve bu kararın ilk kategori olduğu duyuruldu.
İspanyol yetkililer ülke çapında 4.209 koronavirüs vakası görüldüğünü duyururken, ölüm sayısının da 120 olduğunu açıkladı.
Öte yandan Hollanda’dan da koronavirüs bilançosu geldi… Ölü sayısı 614’ten 804’e çıkarken, 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Sudan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak ülkede ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü söyledi duyurdu. Yapılan açıklamada perşembe günü bir adamın koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdiği belirtildi.
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